Ижевск, 29 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 октября выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 398 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 63 342 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 56 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 86 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 391 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 51 311 человек. Скончались 2774 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 29 летальных случаев. Накануне скончался 21 житель республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9257 жителей. Из числа получающих лечение 7769 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1475 человек — в состоянии средней степени тяжести, 573 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, три района Удмуртии лидируют по показателю вакцинации от коронавируса взрослого населения. Так, в Дебёсском района прививки сделали 80,5% жителей, в Якшур-Бодьинском — 67,5%, в Красногорском — 63,7%.