Москва, 29 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кремле хотели бы, чтобы процедура вакцинации населения происходила ритмично и без дефицита вакцин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично и никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что «всё налажено и отлажено, и в самые краткие сроки этот дефицит будет ликвидирован».

Ранее в ряде регионов заявили о том, что наличие вакцины «Спутник Лайт» подходит к концу.