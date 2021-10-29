Калуга, 29 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 181 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 октября. Днём ранее, 28 октября, в регионе было зарегистрировано 177 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 596 человек, 50 270 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 844 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным координационного совета при городском парламенте по состоянию на 28 октября в девяти медицинских учреждениях Калуги на лечении находятся 1622 пациента, в том числе 24 ребёнка. 1894 пациента проходят лечение от COVID-19 амбулаторно, среди них — 276 детей. В Калуге развернуто 12 стационарных и один мобильный пункт вакцинации, 16 мобильных бригад проводят вакцинацию на предприятиях. Первым компонентом вакцины привито 129 590 человек, завершили курс вакцинации — 100 567 человек.