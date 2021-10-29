Саратов, 29 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли еще 30 пациентов. Общее число жертв COVID-19 достигло на 29 октября 3797 человек, сообщает региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 54 до 96 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 100 274 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 89 143 человека.

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