Красногорск, 29 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 3264 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 29 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели и выписались 442 211 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило уже 513 078.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 29 октября было зафиксировано максимальное число жертв COVID-19 с начала распространения коронавируса.