Москва, 29 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Антиковидные меры в треугольнике: эксперты, государство, общество». Эксперты обсудили роль вакцинации, антиковидные меры и роль политических партий как институтов гражданского общества в продвижении мер по борьбе с коронавирусом. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

ИА REGNUM Вирус

Презентуя доклад ВЦИОМ «Отношение населения к вакцинации. Установки"* руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, Михаил Мамонов, рассказал о позиции населения по вопросам вакцинации. Одной из основных тенденций является рост страха заболевания ковидом (67% опрошенных). В марте 2020 года данный показатель был выше, однако в период начала пандемии существенно меньше была группа, в которой респонденты переболели ковидом сами или с заболеванием столкнулись их близкие. Сегодня группа «переболевших» составляет 12%. Также эксперт отметил, что респонденты солидарны в вопросе о личном праве каждого гражданина решать вакцинироваться или нет. 77% согласились, что вакцинация — это личное дело каждого, такой же показатель в среднем был зафиксирован в 5 разных возрастных группах.

Отдельно Михаил Мамонов остановился на оценке отношения граждан к призывам не вакцинироваться. Большая часть респондентов (77%) ответили, что призыв людей не вакцинироваться является недопустимым. Однако, исследуя вопрос с другой позиции — призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности, — эксперт зафиксировал раскол. Особенно ярко он проявился среди невакцинированных групп опрошенных. Респонденты, планирующие вакцинироваться, согласились с утверждением, что антипрививочные призывы потенциально негативно влияют на здоровье граждан (75%). В свою очередь, респонденты, которые не планируют вакцинироваться отметили, что не согласны с данным утверждением (50%).

*Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предельная погрешность — 2,5%. Опрос проведен: 24 октября 2021 года.

Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований, Глеб Кузнецов, в своем выступлении отметил четыре основных условия для проведения успешной государственной кампании по вакцинации по результатам вакцинационных кампаний в развитых странах: 1. утверждение прямой связи вакцинации со снятием ограничений; 2. создание понятной очередности вакцинируемых социальных групп; 3. создание специальных институтов для управления процессом вакцинации — вынесение процесса вакцинации из ведения медицинских властей; 4. решение о времени и месте вакцинации не должно отдаваться на контроль потенциального вакцинируемого — адресные приглашения практиковали большинство успешных в этой области стран. При этом, эксперт отметил, что в развитых странах, с успешной прививочной кампанией, так называемые «антиваксеры» — так же привиты от ковида. Там спор между двумя группами не относится к дискуссии о вакцинации, а скорее находится в плоскости абстрактного обсуждения понятия «свободы».

Анализируя кейс России, Глеб Кузнецов, отметил два важных просчета в организации прививочной кампании. Во-первых, это перекладывание ноши ответственности за кампанию вакцинации на работодателей, в результате — самая низкая доля вакцинировавшихся принадлежит к группе риска — пенсионерам. Второй ошибкой, эксперт назвал жесткое публичное противопоставление привитых и антиваксеров.

«В России антиваксеров не так уж много. И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации — это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» — «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе», — пояснил Глеб Кузнецов.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, основываясь на статистическом анализе стран по уровню вакцинации и по уровню смертности, сделал вывод: чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности… В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации. Если у лидеров самое большое число жертв на миллион составляет 14 — 16 человек при среднем показателе в 3−4 жертвы на миллион, то у тех стран, уровень вакцинации которых сравним с Россией, смертность редко оказывается ниже 10. Мы видим особенно высокую смертность в Румынии (150 человек на миллион населения), Черногории (67 человек на миллион) и Македонии (53 человека на миллион). Это более, чем втрое выше самых высоких показателей из группы лидеров», — подчеркнул он.

Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, прокомментировал отношение населения к вакцинации в США. Поляризация в обществе сохраняется, однако в целом позиция по вакцинации общая — большинство населения за нее. Так, по его словам, в наименьшей степени ковид-скептицизм присущ людям с высшим образованием — 88% из них «за», сторонники демократической партии также за вакцинацию — 86%, самые скептически настроенные группы — это республиканцы, но и там — 58% за вакцинацию, и люди без высшего образования — всего 64%. В каждом штате есть обязательный набор прививок, в этом смысле нет ничего удивительного в обязательной вакцинации от ковид. Более того, эксперт напомнил, что в 1905 году Верховным судом США было вынесено решение, что обязательство прививаться не является нарушением конституционных прав и свобод. И даже нынешний достаточно консервативный судья, назначенный Д. Трампом, признал также, что обязательная вакцинация не нарушает конституционные права и является делом не личным, а делом общей безопасности.

В своем выступлении директор Института новейших государств, Алексей Мартынов, отметил, что пандемия в руках политических игроков стала просто средством достижения своих целей. Так, в Латвии, например, вся агитация и пропаганда по борьбе с коронавирусом ведется только на местном языке, в то время как четверть населения — — русскоязычные. По словам эксперта это прямой геноцид и русофобия. Также была высказана позиция, что в борьбе с пандемией у государства роль должна быть более ярко выраженной, возможно более жесткой.

«Государство должно жестче подходить к вопросам вакцинирования собственных граждан, то есть спасению национального генофонда. И когда такая смертность, то, мне кажется, уже не до каких-то демократизмов. Если такими темпами все пойдет, я имею ввиду смертность у нас, не сложно же посчитать через сколько одно с другим сравняется, и сколько людей останется на 1/7 части суши и останется ли эта 1/7 часть суши потом, когда людей станет в два раза меньше», — заключил он.

В продолжение финального выступления модератор встречи Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, согласилась, что вакцинация — это дело не отдельного государства, а общий вопрос государств, всего мира.

«В этом плане, конечно ясно, почему люди считают, что не правильно агитировать против вакцинации. Вспомните, как мы боролись с «синими китами» — с продвижением самоубийственной позиции. Это по сути одно и то же», — добавила она.