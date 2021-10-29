Пекин, 29 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. У Китая нет никаких военных баз в странах Средней Азии. Об этом 29 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Могу с уверенностью сказать вам о том, что Китай не располагает какой-либо военной базой в Средней Азии», — сказал официальный представитель китайского МИД в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о строительстве китайской военной базы в Таджикистане.

При этом 28 октября агентство Reuters со ссылкой на представителя парламента Таджикистана сообщило о том, что Душанбе и Пекин договорились о строительстве Китаем военной базы на таджикской территории на границе с Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Австралии в Китае Грэм Флетчер предупредил, что продолжающиеся торговые споры между Канберрой и Пекином могут обостриться.