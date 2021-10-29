Несмотря на введение QR-кодов, на Алтае не спешат делать прививку от COVID
Барнаул, 29 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 29 октября прививки получили 776 800 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 8595 человека. Такие данные приводит оперштаб.
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Из общего числа привитых 57 851 житель региона получил первую прививку (+2849 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 704 336 человек (+4851 за сутки).
Также известно о 14 613 ревакцинированных (+895 за сутки).
Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. С 30 октября там вводят систему QR-кодов для посещения торговых центров.
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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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