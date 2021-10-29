Красногорск, 29 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 42 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 29 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что эта цифра повторила максимальный показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии. Впервые на территории Подмосковья столько жертв коронавируса было зарегистрировано 9 февраля 2021 года.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 8 677 человек.