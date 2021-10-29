Ставрополь, 29 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации по коронавирусу растет нагрузка на медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. В настоящее время осталось менее 7% свободных мест в ковид-госпиталях, при этом число мест в реанимациях еще меньше — около 5%. Такие данные привел 28 октября первый заместитель главы краевого минздрава Юрий Литвинов.

Mos.ru В больнице

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«По состоянию на сегодняшнее утро свободных инфекционных коек у нас сейчас 328, что составляет 6,7%. Из реанимационных коек свободными остаются более 5%. Некоторое напряжение возникает в части маршрутизации пациентов», — приводит слова замминистра пресс-служба минздрава.

По словам Литвинова, всего в Ставропольском крае развернуто 4862 койки для лечения пациентов с COVID-19. В ближайшее время будет создано еще свыше 200 коек, в том числе 110 — в краевой клинической больнице и около 100 в краевом реабилитационном центре. При этом власти региона рассматривают возможность перепрофилирования под ковид-госпиталь родильного отделения краевой больницы скорой медицинской помощи.

По данным федерального оперативного штаба на 29 октября, на Ставрополье за последние сутки подтверждены тесты на коронавирус у 428 человек, скончались за сутки 33 пациента.