Барнаул, 29 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 29 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6211 человек, причём 26 из них внесены в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 847 (+9 за сутки), из них 294 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 836 человек, +72 за сутки) и ОРВИ (59 703 человека, +363 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их почему-то, в сравнении с 28 октября, стало необъяснимо меньше на целых 42 ребёнка (!) — 1665.

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (87 627 человек, рекордные +454 за сутки) новый вирус победили 61 854 человека (всего +153 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 171 (-519 за сутки).

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