Курган, 29 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Курганской области образовался дефицит вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Департаментом здравоохранения Курганской области подана заявка на поставку ещё 20 тысяч доз «Спутника Лайт».Что касается запаса зарегистрированных в России вакцин, то в регионе на сегодня есть 50 тыс. комплектов доз.

«Вакцина «Спутник Лайт» рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом шесть месяцев назад», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елены Островских.