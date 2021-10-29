Москва, 29 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. На саммите Группы двадцати G20 президент России Владимир Путин планирует обсудить с коллегами актуальные вопросы восстановления мировой экономики, сообщили 29 октября в пресс-службе Кремля.

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Также глава российского государства по видеосвязи намерен обсудить вопросы обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Кроме того, особое внимание на саммите G20 будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

ИА REGNUM ранее сообщало, саммит Группы двадцати (G20) под председательством Италии состоится 30−31 октября. Ключевые решения саммита зафиксируют в итоговой декларации.

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