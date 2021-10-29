Рязань, 29 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Рязанской области 29 октября выявлено 233 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Третьи сутки подряд регистрируется 13 летальных исходов.

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Всего в Рязанской области подтверждено 47 486 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 18 077 человек. Выздоровели 42 485 человек, в том числе 135 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике региона 1 384 записи.