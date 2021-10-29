Уфа, 29 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. 670 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 84 825 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 73 972 человека, в том числе 639 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за сутки констатировали смерть 35 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции поставили 1 640 515 человек, завершили вакцинацию 1 329 028 человек.

Согласно данным на 28 октября, в регионе за сутки выявили 669 носителей коронавируса.