В Якутии будут круглосуточно мониторить соблюдение ограничений по COVID-19
Якутск, 29 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Во время нерабочей недели рейды с целью проверки соблюдения входа в организации по QR-кодам будут проходить в Якутии и днём, и ночью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 октября в оперативном штабе Якутска.
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Спецрежим проверок учреждений общественного питания, культуры и спорта республики будет введён на период с 30 октября по 7 ноября. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей за однократное обнаружение посетителя без иммунитета к COVID-19 и от 500 тыс. рублей — за повторное.
Как сообщало ИА REGNUM, для организаций Якутии, которые не соблюдают установленные в республике антиковидные ограничения, предусмотрят прекращение деятельности на 30−60 дней в качестве наказания. Такое распоряжение сделал глава региона Айсен Николаев.