Якутск, 29 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Во время нерабочей недели рейды с целью проверки соблюдения входа в организации по QR-кодам будут проходить в Якутии и днём, и ночью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 октября в оперативном штабе Якутска.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Если ранее на рейд выходила одна группа, то во время нерабочих дней количество групп увеличится до четырех. Рейдовые мероприятия будут идти круглосуточно. Проверками будут охвачены все объекты общественного питания, торговли, оказания услуг», — заверил председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

Спецрежим проверок учреждений общественного питания, культуры и спорта республики будет введён на период с 30 октября по 7 ноября. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей за однократное обнаружение посетителя без иммунитета к COVID-19 и от 500 тыс. рублей — за повторное.

Как сообщало ИА REGNUM, для организаций Якутии, которые не соблюдают установленные в республике антиковидные ограничения, предусмотрят прекращение деятельности на 30−60 дней в качестве наказания. Такое распоряжение сделал глава региона Айсен Николаев.