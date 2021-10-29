София, , 11:25 — REGNUM В городе Стара-Загора (Центральная Болгария) в очередной раз задержан местный житель, подозреваемый в угрозах в адрес председателя Народного собрания (парламента) страны Иве Митевой и бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова. Об этом 29 октября сообщило Болгарское телевидение.

Арест

Как утверждают представители местных правоохранительных органов, подозреваемый якобы вновь отправил Митевой электронное письмо с угрозами, а также записал ролик с призывом к противоправным действиям в отношении семьи Борисова. В сентябре нынешнего года Окружной суд Софии приговорил Якова к трем годам заключения условно и 200 часам общественных работ по обвинению в оказании «психологического давления» на спикера болгарского парламента.

Ранее 26-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за «телефонный терроризм»: он сообщил о якобы заложенной на автовокзале в Пловдиве бомбе. Кроме того, несколько лет назад его судили за мелкую кражу и хулиганство.

Если нынешняя вина задержанного будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. По некоторым данным, многие болгарские адвокаты уже отказались представлять интересы мужчины в суде.