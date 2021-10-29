Москва, 29 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. РЖД и ассоциация «Русская сталь», в которую входят ведущие металлургические компании России, 28 октября обсудили вопросы, связанные с увеличением объемов перевозок. Инициатором проведения совещания выступил перевозчик, после того, как днем ранее металлурги направили письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с жалобой на задержки доставки сырья и отправки готовой продукции. Производители фактически обвинили госмонополию в неэффективности, однако после обсуждения с представителями РЖД пришли к консенсусу — «Русская сталь» согласилась, что ее претензии носят локальный характер.

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Главное, о чем договорились стороны, — создание рабочей группы для оперативного решения вопросов. По итогам встречи РЖД выступили с рядом предложений об улучшении взаимодействия с грузоотправителями. Так, перевозчик задействует резервы инфраструктуры для размещения грузов, перевалка которых в портах тормозится, и сделает более удобной и понятной систему информирования о проводимых ремонтных работах. Также РЖД попросили металлургов на регулярной основе и своевременно сообщать им, как о наличии продукции, готовой к отгрузке, так и об уровне обеспеченности сырьем.

В РЖД изначально не были согласны с претензиями «Русской стали» и крайне удивились, узнав о жалобе в правительство РФ. Компания «всегда крайне внимательно относится к потребностям отрасли в перевозке грузов», — прокомментировали новость в госмонополии. Там также объяснили пассаж о «брошенных поездах» и «нерабочих локомотивах». Вагоны оказались временно размещенными на инфраструктуре по договорам с грузоотправителями как раз для того, чтобы быть максимально готовыми к отправке. Парк же локомотивов формируется исходя из поданных заявок на перевозки и пропускных способностей инфраструктуры, и никакого дефицита в них нет. Компания опровергла и аргумент о задержках с вывозом грузов, подчеркнув, что соблюдение сроков доставки — «наиболее важный параметр», и он находится «на исторических максимумах», для металлургов этот показатель больше 99%.

Trading-china.ru Грузоперевозки

Вместе с тем в РЖД согласились с определенными трудностями, связанными со значительным ростом спроса на перевозки в самых востребованных направлениях, в частности с сезонным увеличением объемов вывозимого угля, в основном через Восточный полигон. И здесь для металлургических компаний действительно существуют ограничения, согласно правилам недискриминационного доступа, которые перевозчик строго соблюдает. Кроме того, в РЖД не были готовы и к росту экспорта самих черных металлов, — их несоответствию заявкам, которые ранее подавали грузоотправители. По данным компании, отдельные предприятия «Русской стали» увеличили объемы готовой продукции до 70%, что «является абсолютным рекордом за последние несколько лет», а отгрузка в южных и балтийских портах выросла соответственно на 6,6% и 43%. Но, даже несмотря на проведение плановых и неплановых ремонтов на инфраструктуре и другие объективные факторы, влияющие на сроки перевозок, в РЖД утверждают, что «всегда стараемся идти навстречу клиенту и взять больше груза». Только в текущем году дополнительно было вывезено 4,5 млн тонн металлов, и перевозчик готов еще восполнить потери производителей в объеме 1,5 млн тонн, которые «происходили по причине внеплановых ремонтов на металлургических предприятиях».

Железнодорожные перевозки

Некоторые эксперты склонны усматривать в претензиях «Русской стали» и корыстный интерес. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что металлурги, имея собственные парки локомотивов, готовы потеснить госмонополию на рынке тяги. К примеру, в начале октября производители собирались жаловаться в правительство РФ на недопустимые, по их мнению, тарифы перевозчика, и хотели обязать того предоставить программу развития железнодорожной инфраструктуры. Месяцем ранее «Русская сталь» уже высказывалась по поводу «отсутствия локомотивной тяги» у РЖД, в то время как специалисты отмечали профицит локомотивов.