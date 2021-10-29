Челябинск, 29 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Челябинской области 28 октября выявили 491 носителя коронавируса. Из них четыре школьника, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 109 710 заразившихся. Вылечились 89 784 пациента .

Больных COVID-19 насчитывается уже 14 423 человека. Скончались от ковида ещё 30 граждан.