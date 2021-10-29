Анкара, 29 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Армия Турции открыла огонь из ствольной и реактивной артиллерии по сирийским населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния на севере Алеппо, сообщает 29 октября агентство ANHA.

Министерство обороны Сирии Сирийский танк

«Армия Турции и контролируемые ими наемники в четверг вечером обстреляли снарядами и ракетами поселения Эйн Дакна и Бийлуния. Десятки снарядов разорвалось в упомянутых населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирийская армия в ответ обстреляла позиции боевиков в районе города Азаз в поселениях Каферхашеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пять представителей сирийского крыла Рабочей партии Курдистана ликвидировал спецназ Турции.

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