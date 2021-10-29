Курган, 29 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. С 1 ноября в Курганской области для посещения общественных мест, выключая торговые центры и заведения общепита, будет введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«С 1 ноября граждане от 18 лет и старше могут посещать организации… только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов в электронном или бумажном виде: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, медицинского документа о перенесенном не ранее шести месяцев назад заболевании коронавирусом, результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в области в период с 30 октября по 7 ноября вводится обязательная самоизоляция для граждан, которые страдающих хроническими заболеваниями, исключая прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было проведено свыше 700 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.