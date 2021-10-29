Мадрид, 29 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес публично поддержал премьер-министра Португалии Антониу Кошту в свете возможности досрочных выборов в португальский парламент. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Возможность отставки правительства Португалии и проведения досрочных выборов стали возможными из-за отсутствия поддержки бюджета страны.

По мнению Санчеса, эта ситуация несопоставима с ситуацией в Испании, где в парламенте существуют разногласия относительно проекта бюджета на 2022 год.

Санчес и Кошта председательствовали на 32-м двустороннем саммите в Трухильо, на котором был подписан ряд соглашений, в том числе договор, который позволит сотрудничать в проектах, финансируемых из европейских фондов.