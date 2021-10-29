Майкоп, 29 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Власти Адыгеи прокомментировали информацию о том, что в школы и детские сады Майкопского района будут допущены только дети, чьи родители привились от коронавируса. По словам главы района Олега Топорова, такого решения не принималось.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

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«Эпидситуация в образовательных организациях района вызывает особую обеспокоенность. В связи с этим районный оперштаб поддержал инициативу управления образования обратиться к родительскому сообществу и рассмотреть вопрос о создании «классов без COVID-19», — цитирует Топорова «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что «задачи разделить общество на вакцинированных и невакцинированных» не ставилось. А в республиканском оперштабе сообщили, что на уровне республики подобные инициативы о делении не рассматривались.

По словам министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева, никаких разделений по классам без COVID-19 нет и не планируется.

«После каникул образовательный процесс по всей республике, в том числе и в Майкопском районе, начнется в штатном режиме для всех. Подчеркну, никакого разделения детей нет и не будет. А решение районного оперштаба — это прежде всего призыв к взрослым проявить сознательность и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции для сохранения своего здоровья, своих детей и всех окружающих людей», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, ранее о том, что в допуск в образовательные учреждения детей будет проводиться только по предъявлении справок о вакцинации родителей, сообщила администрация Майкопского района. На официальной странице муниципалитета в соцсети Instagram было опубликовано решение оперативного штаба, в котором, в частности, говорилось, что «с 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию».

Говорилось также о причинах принятия такого решения: среди учителей и воспитателей — 80% привитых, а среди родителей — всего 35%, и дети являются переносчиками заболевания в школу из семьи.

В настоящее время сообщение оперативного штаба о недопуске учащихся в образовательные учреждения без прививок родителей на странице Майкопского района в Instagram удалено.