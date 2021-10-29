Чита, 29 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 29 октября от коронавируса полностью привиты уже 349 836 человек (+2335 за последние сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

(сс) qimono Вакцинация

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Ещё 382 999 (+5050 за сутки) граждан получили первый компонент вакцины. Это существенно больше, чем несколькими днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где из-за ухудшения ситуации по коронавирусу QR-коды вели ещё 25 октября, проверили их наличие в фитнес клубах.

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