Канберра, 29 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Посол Австралии в Китае Грэм Флетчер предупредил, что продолжающиеся торговые споры между Канберрой и Пекином могут обостриться. Флетчер, который является послом Австралии в Китае с 2019 года, откровенно высказался о своих опасениях, выступая 29 октября на саммите, организованном газетой Daily Telegraph. Об этом передает новостной портал News.com.au.

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«Честно говоря, в торговых отношениях с Китаем в целом дела обстоят не лучшим образом», — констатировал Флетчер.

По его словам, напряженность в отношениях между Австралией и Китаем резко возросла за последние 12 месяцев, поскольку Пекин якобы пытался принудить Канберру к определенным политическим решениям, оказывая давление на австралийских экспортеров путем введения и повышения торговых тарифов.

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт, также принявший участие в панельной дискуссии, выразил озабоченность по поводу двусторонних отношений. По его словам, маловероятно, что торговые споры двух стран перерастут в серьезные военные столкновения.