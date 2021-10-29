Благовещенск, 29 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Амурской области нарастает эпидемический процесс, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. Показатель заболеваемости COVID-19 достиг 5042,8 случаев на 100 тысяч жителей региона, и по прогнозу Роспотребнадзора будет продолжать расти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства Приамурья.

В больнице

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За неделю количество новых случаев коронавируса увеличилось на 9,8% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Рост заболеваемости идёт в основном среди непривитых жителей региона. Больше половины заболевших (57,7%) — жители Благовещенска, Свободного, Тынды, и посёлка Тамбовский. Всё больше заражений выявляется среди студентов (48,3%) и школьников (36,4%).

«В Селемджинском районе вакцинировались более 80%, здесь в течение двух недель не регистрируется новые заболевания COVID-19. Вот это показатель эффективности и значимости вакцинации. Такую же тенденцию мы видим в Шимановском районе, где заболеваемость встала тогда, когда был достигнут коллективный иммунитет более 80%. Там, где низкий уровень охвата вакцинации, мы видим тенденцию к росту», — отметила Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи больниц Приамурья, в которых лечат коронавирусных пациентов, работают в экстремальном режиме и ждут роста количества вакцинированных жителей региона, заявил главный врач Благовещенской городской больницы Александр Сучков. Новая волна инфекции протекает более агрессивно и стремительно, считают врачи.