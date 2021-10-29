Иркутск, 29 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 29 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5447 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 121 254 человек (+478 за сутки). Госпитализированы 4805 (+102 за сутки).

Выздоровели 106 628 пациентов (+194 за сутки). Ещё 483 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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