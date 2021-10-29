Рязань, 29 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Новые меры, способствующие сдерживанию распространения коронавируса, вводятся в Рязанской области. Власти снижают возраст обязательной самоизоляции, ограничивают работу общественных мест и усиливают дезинфекцию, сообщили ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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Соответствующее распоряжение подписал 28 октября губернатор Николай Любимов. Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября, до этого же срока запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей или законных представителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания (если несовершеннолетние там официально не работают).

Кафе, ресторанам и прочим заведениям запрещено работать с 23:00 до 06:00, в торговых центрах разрешена продажа только на вынос.

До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и т.п. в торговых центрах и комплексах.

Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, QR-код, справка о перенесённом заболевании или медотводе, свежий ПЦР-тест и документ, удостоверяющий личность потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

Возраст обязательной самоизоляции для неработающих граждан и рекомендованной для работающих снижается с 65 до 60 лет. Работодателям рекомендовано перевести возрастных сотрудников на удалённый формат и предоставлять два дня отпуска с сохранением зарплаты тем, кто пойдёт на вакцинацию. Дистанционная работа предпочтительнее и сотрудникам с хроническими соматическими заболеваниями и беременным женщинам. Исключение — работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее шести месяцев назад.

В местах массового пребывания людей и на транспорте будут усилены мероприятия по текущей дезинфекции.