Чебоксары, 29 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Чувашии внесут поправки в указ о введении дополнительных ограничений на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности, планируется приостановить работу всех непродовольственных магазинов и ряда предприятий общепита, даже работающих в формате ковид-фри. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 октября, заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В ресторане

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Оценивая ситуацию в девяти муниципальных образованиях, где с 26 октября начался период нерабочих дней, руководитель республики акцентировал внимание на работе отдельных непродовольственных магазинов, подпадающих под запрет: одни делают это открыто, другие для вида выставляют на прилавки товары первой необходимости. Глава Чувашии сделал вывод, что «разъяснения и призывы никак не действуют, у нас пока только население отзывается», поэтому «на девять дней закрываются все, кроме общепита».

«В связи с тем, что у нас не получается организоваться, предлагаю остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, сферы развлечений, сервиса и досуга. Но за исключением предприятий общепита, работающих в формате ковид-фри площадью, допустим, 100 или 150 кв. метров», — сказал Олег Николаев.

Он обратился к управлению Роспотребнадзора и минэкономразвития с просьбой обсудить и представить окончательное решение по данному вопросу.

Глава Чувашии также поручил должностные лица и ведомства «мобилизовать ресурсы», чтобы во время нерабочих дней сохранялся «должный контроль за реализацией тех решений, которые мы выработали»:

«Я уже сказал, что сам буду вовлечён. И соответствующим образом буду участвовать во всех этих процессах. Мне важно тоже знать реальное положение вещей не из докладов, а из того, что вижу сам, слышу сам».

Как сообщало ИА REGNUM, в действующей редакции указа об ограничительных мерах в Чувашии разрешили работать, в частности, предприятиям общепита, получившим статус ковид-фри, а также непродовольственным магазинам, которые реализуют товары первой необходимости.