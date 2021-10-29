Оренбург, 29 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области 3 ноября муниципальные штабы по борьбе с COVID-19 проведут заседания, на которых примут решения о формате обучения школьников после осенних каникул. Об этом сообщила 29 октября во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«На сегодняшний день мы очень рассчитываем, что 8 ноября дети выйдут на очную форму обучения. Будем смотреть в разрезе каждого муниципального образования, как будут вести себя эпидпроцессы. В каких-то муниципальных образованиях, возможно, придется сохранить еще дистант. На сегодняшний день мы убеждены, что город Оренбург должен выйти на очную форму обучения», — сказала она.

Напомним, школы Оренбурга перевели учеников среднего и старшего звеньев (за исключением выпускников) на дистанционное обучение с 22 сентября. На каникулы школьников отправили досрочно — с 25 октября.

Читайте также: В Оренбурге школьников переводят на дистанционное обучение