Элиста, 29 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 59 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 октября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В настоящее время лечение в ковидных стационарах получает 491 пациент. В тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Режим самоизоляции соблюдают 2 758 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 252 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 517 пациентов.