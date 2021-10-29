Брянск, , 09:53 — REGNUM Заявка на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 330 млн рублей одобрена Брянской области, сообщил 28 октября на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральные средства направят на строительство детского сада на 280 мест по улице Флотской в новом строящемся микрорайоне Брянска «Деснаград». На этапе возведения дошкольного учреждения будет создано 507 рабочих мест.

«Это важное решение для жителей данного микрорайона, а для строителей стимул к вводу нового и доступного жилья», — отметил глава региона.

В микрорайоне «Деснаград» планируют ввести в эксплуатацию 375 тысяч кв. метров жилья.