Оренбург, 29 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен повышенный спрос на вакцинацию от COVID-19. Об этом 29 октября во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Permkrai.ru Вакцинация

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«За последние две недели мы видим резкий рост темпов вакцинации против коронавирусной инфекции. Мы прививаем 10−12 тысяч человек в день. Это почти в десять раз больше, чем в сентябре, и в семь раз выше, чем в начале октября», — сказала глава минздрава.

Савинова подчеркнула, что при сохранении таких темпов вакцинации ситуация к Новому году должна улучшиться, и оренбуржцы смогут отметить праздники без жёстких ограничений.

Добавим, по состоянию на утро 29 октября в Оренбуржье первым компонентом вакцины привито 757 383 жителей области.