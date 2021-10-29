Саратов, 29 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области обновлен антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Так, за прошедшие сутки инфекцию подтвердили еще у 533 человек, накануне заболели 510 жителей. Об этом сообщает 29 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 155 пациентов, с признаками ОРВИ — 378 человек.

Всего по состоянию на 29 октября в регионе зарегистрировали 100 274 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 89 143 человека, из них за сутки — 387 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 264 случая, остальные — в других районах области. Большинство инфицированных жителей в возрасте старше 60 лет — 156 человек, от 30 до 39 лет — 103 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области намерены существенно увеличить объемы тестирования населения для выявления носителей коронавируса.

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