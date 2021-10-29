Самара, 29 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Автобусы оборудуют рециркуляторами в Самаре. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Victor Vizu Автобус

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Сообщается, что первые автобусы с рециркуляторами уже вышли на маршруты № 34 и № 67. Оборудование для очистки воздуха запускается автоматически, когда водитель включает зажигание.

Отмечается, что в городе с рециркуляторами уже работают на маршрутах три троллейбуса и семь трамваев.

Чиновники намерены установить это оборудование во всем городском пассажирском транспорте до конца ноября, поскольку чистый воздух является защитой от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рециркуляторы установлены на всех станциях метрополитена в Самаре.