Абакан, 29 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались пять мужчин в возрасте от 65 до 60 лет, а также пять женщин 63−75 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 957.

В ковидных стационарах Хакасии, по состоянию на 29 октября, лечатся 1582 пациента, 19 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся ещё 5858 носителей. В списке контактных числятся ещё более 4,7 тыс. человек.