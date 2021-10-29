Рига, 29 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Межпарламентское сотрудничество стран Бенилюкса и Прибалтики в вопросе борьбы с распространением дезинформации нужно усилить, в том числе — на фоне якобы злонамеренных действий РФ. Об этом депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил в рамках конференции межпарламентского консультативного совета Бенилюкса.

Michael Pchelnikov Рига

По его словам, «общеизвестной проблемой» для прибалтийских стран является «стратегическое использование дезинформации» ради политического влияния. Дезинформацию намеренно распространяют СМИ, чем нарушают закон. Бороться с этим приходится через штрафы и временную приостановку вещания каналов.

«Мы постоянно сталкиваемся с обеспокоенностью по поводу влияния российских СМИ, особенно на русскоязычную часть общества», — приводит слова Вуцанса RT.

Вуцанс добавил, что бороться с фейковыми новостями можно в том числе методами «эффективного управления».

Напомним, Балтийскую ассамблею создали в 1991 году Латвия, Литва и Эстония. Это совещательный орган парламентов трёх стран, в работе которого участвуют по 20 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польской нефтяной и газовой компании PGNiG Павел Маевский заявил, что цены на газ в Европе выросли якобы по вине России.

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