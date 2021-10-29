В Балтийской ассамблее пожаловались на «намеренную дезинформацию» из РФ
Рига, 29 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Межпарламентское сотрудничество стран Бенилюкса и Прибалтики в вопросе борьбы с распространением дезинформации нужно усилить, в том числе — на фоне якобы злонамеренных действий РФ. Об этом депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил в рамках конференции межпарламентского консультативного совета Бенилюкса.
По его словам, «общеизвестной проблемой» для прибалтийских стран является «стратегическое использование дезинформации» ради политического влияния. Дезинформацию намеренно распространяют СМИ, чем нарушают закон. Бороться с этим приходится через штрафы и временную приостановку вещания каналов.
«Мы постоянно сталкиваемся с обеспокоенностью по поводу влияния российских СМИ, особенно на русскоязычную часть общества», — приводит слова Вуцанса RT.
Вуцанс добавил, что бороться с фейковыми новостями можно в том числе методами «эффективного управления».
Напомним, Балтийскую ассамблею создали в 1991 году Латвия, Литва и Эстония. Это совещательный орган парламентов трёх стран, в работе которого участвуют по 20 депутатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польской нефтяной и газовой компании PGNiG Павел Маевский заявил, что цены на газ в Европе выросли якобы по вине России.
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