Казань, 29 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали восемь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 29 октября 963 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фрида Кало. Умерший Димас. 1937

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Очередными жертвами заболевания стали четверо мужчин и столько же женщин 1942−1955 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 30 октября и до улучшения эпидобстановки запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия. В ночное время перестанут работать все магазины, бани, кроме АЗС и аптек. Вступает в силу с 30 октября обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не переболевших в течение 6 месяцев. Приостанавливают работу развлекательные комплексы в торговых центрах, ярмарки (кроме открытых площадок). Несовершеннолетние не смогут войти в торговые центры без сопровождения родителей или законных опекунов.

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