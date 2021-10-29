Кызыл, 29 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 255 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава.

Коронавирус

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По данным на 29 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 441 пациент, в том числе 63 ребёнка и 16 беременных женщин. 25 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 16, стационарное — 315 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 417 больных, в том числе 116 детей и 52 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в ведомстве.