Якутск, 29 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Жителей Якутска приглашают на акцию «Ночь ревакцинации». Ставить повторные прививки от коронавируса будут с 18:00 до 23:00 по местному времени 30 и 31 октября в государственном цирке республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцину горожане смогут получить в рамках акции без предварительной записи и прикрепления. Для того, чтобы поставить прививку, нужны будут только документы — паспорт, СНИЛС, и полис.

Идею провести такую акцию предложило министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вакцинацию от коронавируса прошли 54% взрослых. Самое большое количество привитых — в арктических районах республики.