Абакан, 29 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией прибыли медики из Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Минобороны России Военные медики

пресс-служба ЦВО «Военнослужащие медицинских организаций Центрального военного округа (ЦВО) из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прибыли в Абакан, где приняли участие в совместном координационном совещании с представителями Департамента здравоохранения Республики Хакасия и медицинских организаций региона».

В ходе совещания, которым руководил министр здравоохранения региона Олег Ананьевский, были определены четыре лечебных учреждения Хакасии, где помощь прибывших военных медиков особенно необходима.

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за минувшие сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом.