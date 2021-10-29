В Хакасию для помощи в борьбе с COVID-19 прибыли военные медики
Абакан, 29 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией прибыли медики из Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.
Минобороны России
Военные медики
«Военнослужащие медицинских организаций Центрального военного округа (ЦВО) из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прибыли в Абакан, где приняли участие в совместном координационном совещании с представителями Департамента здравоохранения Республики Хакасия и медицинских организаций региона».
В ходе совещания, которым руководил министр здравоохранения региона Олег Ананьевский, были определены четыре лечебных учреждения Хакасии, где помощь прибывших военных медиков особенно необходима.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за минувшие сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом.