Ульяновск, 29 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последнюю неделю стали реже заражаться ОРВИ, но при этом значительно превышен эпидпорог. Это следует из информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

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По последним данным ведомства, с 18 по 24 октября ОРВИ заболели 15 083 жителей Ульяновской области. По сравнению с предыдущей неделей (с 11 по 18 октября) заболеваемость снизилась на 1,49%.

«По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на снижение числа заболевших ОРВИ, недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 44,2%. При этом на 211,2% превышение зарегистрировано среди несовершеннолетних от 15 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, за 28 октября в Ульяновской области официально выявлено 577 случаев заражения коронавирусом, что на 16 больше, чем было 27 октября. Всего лабораторно подтверждено 93 947 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.