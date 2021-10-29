Якутск, 29 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Для организаций Якутии, которые не соблюдают установленные в республике антиковидные ограничения, предусмотрят прекращение деятельности на 30−60 дней в качестве наказания. Такое распоряжение сделал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства Якутии.

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«Любые нарушители ограничений должны закрываться. Без всяких долгих разговоров, причем закрываться не на день и не на два, а желательно на 30−60 дней. Я прошу Роспотребнадзор и административные комиссии городов и районов в этой части очень серьёзно отработать. Не для того эти послабления делаются, чтобы тут же их массово начали нарушать», — сказал глава региона.

Он также поручил главам районов республики усилить темпы вакцинации, особенно там, где привито менее 70% жителей от плана. Ситуацию с COVID-19 в регионе Айсен Николаев назвал крайне напряжённой. По его словам, особенно высок рост количества заболевших в Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Мирнинском районах. В реанимации находятся 184 якутянина, 38 из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки от коронавируса скончались восемь человек, заразились — 294. Количество новых заболевших COVID-19 в регионе растёт и снова достигло максимума с начала пандемии.