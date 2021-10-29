Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. На Камчатке спасатели на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября перешли на усиленный режим дежурств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в краевом управлении МЧС.

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«Как правило, в праздники возрастает количество бытовых пожаров и иных происшествий. Для того чтобы более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, спасатели будут работать в усиленном режиме», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

Усиленный режим дежурств начался для спасателей Камчатки с 09:00 29 октября и продлится до 09:00 8 ноября.

В полной готовности находятся аэромобильная группировка и сотрудники поисково-спасательного отряда.

Как сообщало ИА REGNUM, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на Камчатке продолжат трудиться 30% государственных служащих. Специальные графики работы в минтруде региона разработали и для остальных категорий.