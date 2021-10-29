Киев, 29 октября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Смертность от последствий заболевания COVID-19 может превысить тысячу человек за сутки на Украине. Такой прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов 28 октября в эфире украинского телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данилов пояснил, что с учётом текущей ситуации по заболеваемости в стране уже в первых числах ноября смертность от COVID-19 за сутки может достичь тысячи случаев. При этом секретарь СНБО отметил, что вакцинация может исправить ситуацию в лучшую сторону.

По словам Данилова, женщины, согласно статистике, вакцинируются чаще мужчин. Секретарь СНБО обратился к женщинам с призывом поговорить с теми мужчинами, которые не хотят вакцинироваться. Также Данилов призвал тех граждан, кто не хочет прививаться от COVID-19, сидеть дома.

«Сидите дома. Никуда не выходите. Не шныряйте по улицам. Не создавайте опасность для других людей, потому что это очень опасная болезнь», — с такими словами Данилов обратился к тем, кто по каким-либо причинам не хочет вакцинироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки на Украине было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией.