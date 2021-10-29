Самый масштабный фильм Якутии представили в Москве
Москва, 29 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. На экране центрального Дома кинематографистов России показали созданный в Якутии исторический фильм «Тыгын Дархан». Через несколько дней картина выйдет во всероссийский прокат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства республики.
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Фильм создан по одноимённому произведению народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана и рассказывает о реальной исторической личности — главе хангаласского рода, объединившем народ саха. Киноленту покажут в 150 кинотеатрах страны. Запуск картины в прокат приурочен к 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Продюсер фильма Вера Филиппова назвала его самым масштабным проектом якутской киноиндустрии за всю историю республиканского кинематографа.
Как сообщало ИА REGNUM, на съёмки фильма «Тыгын Дархан» из бюджета Якутии потратили более 255 млн рублей. Всего в год на кино в республике выделяется порядка 80 млн.