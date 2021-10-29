Москва, 29 октября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. На экране центрального Дома кинематографистов России показали созданный в Якутии исторический фильм «Тыгын Дархан». Через несколько дней картина выйдет во всероссийский прокат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства республики.

Цитата из к/ф «Тыгын Дархан». Реж. Никита Аржаков. 2020. Россия

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Фильм создан по одноимённому произведению народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана и рассказывает о реальной исторической личности — главе хангаласского рода, объединившем народ саха. Киноленту покажут в 150 кинотеатрах страны. Запуск картины в прокат приурочен к 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Продюсер фильма Вера Филиппова назвала его самым масштабным проектом якутской киноиндустрии за всю историю республиканского кинематографа.

«Это большой кинематографический труд, который очень нужен для России в целом, поскольку мы все должны понимать, какая у нас огромная и замечательная страна, какие исторические факты лежат в основе. Это достойнейший фильм, и труд колоссальный, ювелирный, кропотливый. Здесь все настоящее, и это подкупает невероятно. Давно таких картин не было», — отозвалась о картине программный директор фестиваля «Вече» Ирина Сошникова.

«Это грандиозная лента. Для меня батальные сцены этого фильма сравнимы с «Войной и миром» Бондарчука. Я очень давно в игровых фильмах не видела такого масштаба», — сказала директор Дома кино Екатерина Головня.

Как сообщало ИА REGNUM, на съёмки фильма «Тыгын Дархан» из бюджета Якутии потратили более 255 млн рублей. Всего в год на кино в республике выделяется порядка 80 млн.