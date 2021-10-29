Вашингтон, 29 октября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Китай способен в ближайшие годы обойти Соединенные Штаты и Россию по военной мощи, заявил замглавы председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе встречи с группой военных обозревателей.

ВМС НОАК

Он прокомментировал вопрос, считают ли США, что Китай будет основным военным конкурентом по военной мощи.

«Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, развернутыми ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», — отметил Хайтен.

Он подчеркнул, что темпы военного строительства Китая являются «ошеломительными». По его словам, в скором времени Пекин сможет превзойти и Россию, и Соединенные Штаты по количеству вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал США перестать рассматривать Пекин как воображаемого противника.