Москва, 29 октября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России. Об этом 28 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Малина осенью

По словам метеоролога, температура выше климатической нормы будет наблюдаться в ноябре практически на всей европейской части России, кроме юга. В Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии, тоже ожидается температура выше нормы.

Около нормы температура в ноябре будет в Средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке. Скудные осадки ожидаются на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. И наоборот, избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам метеорологов, в Москве последние дни октября и начало ноября выдадутся солнечными и тёплыми.