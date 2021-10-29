Метеоролог рассказал о погоде на территории России в ноябре
Москва, 29 октября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Температура выше климатической нормы ожидается в ноябре на большей части территории России. Об этом 28 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, температура выше климатической нормы будет наблюдаться в ноябре практически на всей европейской части России, кроме юга. В Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии, тоже ожидается температура выше нормы.
Около нормы температура в ноябре будет в Средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке. Скудные осадки ожидаются на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. И наоборот, избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам метеорологов, в Москве последние дни октября и начало ноября выдадутся солнечными и тёплыми.