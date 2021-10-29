Южно-Сахалинск, 29 октября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Власти Сахалина, в отличие от других регионов РФ, отказались от жестких антиковидных мер в нерабочие дни. Это объясняется относительно стабильной эпидобстановкой в островном регионе, а также желанием не ухудшать экономическое положение местных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в обычном режиме продолжат работать на Сахалине все предприятия жизнеобеспечения, структурно подчиненные органам государственной власти, а также медицинские учреждения, детские сады, учреждения культуры и спорта. Школьники в этот период времени будут на каникулах, но для них будут организованы лагеря с дневным пребыванием.

Жителей в возрасте старше 60 лет, а также невакцинированных и имеющих хронические заболевания призвали оставаться на самоизоляции.

Руководителям организаций разных форм собственности рекомендовали давать оплачиваемые выходные своим сотрудникам в дни вакцинации от COVID-19, а также отправить на удалённую работу персонал, который не привился.

Предприятия общепита в нерабочие дни не будут работать с 23:00 до 06:00.

Посещать зрелищные мероприятия в закрытых помещениях с численностью более 200 человек можно будет только при наличии электронного сертификата с портала Госуслуг после пройденной вакцинации.

На открытых площадках массовые мероприятия проводить запрещено до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с ухудшением коронавирусной ситуации вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. По предложению главного санитарного врача края дополнительные ограничения начнут действовать уже с 30 октября.