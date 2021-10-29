Москва, 29 октября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В арбитражи России за 2020−2021 годы были поданы десятки исков от небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которые пользовались теми или иными сервисами IT-гиганта с офшорными корнями — ООО «Яндекс». Истцы требовали взыскать с компании разные суммы, речь также шла «об обязании оказать услуги на условиях публичной оферты», а некоторые прямо указывали на установление «в договоре несправедливых условий, существенно нарушающих баланс интересов сторон, которые обеспечивают ответчику более выгодное для себя положение, что свидетельствует о злоупотреблении правами, а также несправедливыми условиями договора по освобождению ответчика от ответственности», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Интересное дело было инициировано предпринимателем из Белгородской области Натальей Красник, которая работает в сфере фотографии.

Из материалов спора следует, что в октябре 2019 года ООО «Яндекс» разместило на своем сайте оферту на оказание услуг «Размещение в геосервисах» на заключение договора возмездного оказания услуг. Наталья Красник в декабре того же года разместила заказ в личном кабинете, а в марте 2020 года внесла 10,4 тыс. рублей на оказание услуги по размещению в геосервисах. Буквально через месяц после платежа компания «Яндекс» уведомила, что данные в личном кабинете Красник «изменены на данные другого лица, к которому ИП Красник Н.П. не имеет отношения (склеились карточки с другим магазином-конкурентом)».

На момент подачи иска проблема, возникшая не по вине клиента, так и не была устранена, и она пошла в суд.

Наталья посчитала, что «несправедливые условия договора освобождения ответчика от ответственности нарушают требования закона и влекут их недействительность». Оферта, по мнению истицы, содержала «неразумные ограничения» и давала «Яндексу» освобождение «от ответственности по возмещению истцу убытков».

К сожалению, судебный спор фотограф из Белгорода проиграла, так как не смогла отстоять свою позицию в борьбе с опытными юристами бизнес-спрута.

Напомним, ранее ФАС РФ провела антимонопольное расследование в отношении «Яндекса», указав на недопустимость злоупотребления доминирующим положением.